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كانت تقل 242 راكبا.. تحطم طائرة هندية في مطار أحمد اباد

40 ثانية ago
كانت تقل 242 راكبا.. تحطم طائرة هندية في مطار أحمد اباد

وطنا اليوم:ذكرت الشرطة الهندية، اليوم الخميس، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية تحطمت في مطار مدينة أحمد أباد غرب الهند.
وأوضحت الشرطة الهندية أن الطائرة النكوبة التي تحطمت قرب “مطار أحمد أباد” كان على متنها ما لا يقل عن 242 شخصا وهي من طراز “بوينغ 8-787”.
وذكرت قنوات تلفزيونية أن الحادث وقع عند إقلاع الطائرة.
ونقلت فرانس برس عن مسؤولين في جهاز الإطفاء أن طائرة تحطمت في مدينة أحمد أباد، من دون تقديم تفاصيل بعد عن الطائرة أو حصيلة للضحايا.
وشوهدت أعمدة الدخان الأسود تتصاعد من المطار، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.
وقالت “رويترز” إن “الرحلة الجوية ’إيه آي 171‘ التابعة للخطوط الهندية التي تحطمت في منطقة مدنية خارج مطار أحمد أباد في الهند كانت متجهة لـ”مطار غاتويك” في لندن.


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