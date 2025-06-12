لمدة 5 أيام.. أغلاق محيط جسر المحطة بشارع الجيش

وطنا اليوم:تقوم أمانة عمان الكبرى، بالتعاون مع إدارة السير ، بإغلاق محيط جسر المحطة بشارع الجيش لغايات أعمال التوسعة وتطوير منطقة المحطة ضمن منطقة بسمان، وذلك اعتبارا من فجر يوم السبت الموافق 2025/6/14 ولمدة (5) أيام

وتنوه الامانة الى أنه سيتم إغلاق محيط جسر المحطة ، مشيرة الى ضرورة التزام المواطنين بالطرق البديلة، والتي تشمل تحويل السير القادم من شارع رفيفان المجالي يساراً ومن ثم يميناً باتجاه شارع عوف بن الحارث للوصول إلى الإحياء السكنية والمحلات التجارية

وتحويل السير القادم من الزرقاء عبر شارع الجيش إلى أعلى جسر المحطة باتجاه جسر النشا للوصول الى شارع الملك عبدالله الأول وشارع الفروسية

وتحويل السير القادم من شارع الفروسية يساراً باتجاه شارع الملك عبدالله الأول باتجاه اشارات النشا ومن ثم يميناً الى جسر النشا والعودة إلى شارع الجيش

وبالنسبة للسير القادم من وسط البلد / شارع الجيش، للدوران والدخول الى منطقة المحطة الإتجاه يميناً نحو شارع الملك عبدالله الأول بإتجاه اشارات النشا ومن ثم الانعطاف يميناً بإتجاه شارع الاستقلال ومن ثم الانعطاف يميناً نحو شارع رفيفان المجالي / منطقة المحطة

من جهته أوضح مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمّان، المهندس شادي الروابدة، ان الأمانة، وبالتعاون مع إدارة السير ، ستقوم بتوفير وسائل السلامة المرورية مع تواجد كوادر ادارة السير بمواقع الإغلاق والطرق البديلة