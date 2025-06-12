إيران: دولة صديقة في المنطقة حذرت طهران من هجوم إسرائيلي محتمل

وطنا اليوم:قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الخميس إن بلاده لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.

وأضاف أن دولة “صديقة” في المنطقة حذرت طهران من ضربة عسكرية محتملة.

وقال المسؤول إن التوتر المتصاعد يهدف إلى “التأثير على طهران لتغيير موقفها بشأن حقوقها النووية” خلال المحادثات المقررة مع الولايات المتحدة يوم الأحد في عُمان.

وكان مسؤولون في الولايات المتحدة وأوروبا قالوا لصحيفة “نيويورك تايمز”، إنّ إسرائيل تبدو وكأنها تستعد لشن هجوم قريبا على إيران، وهي خطوة قد تُشعل التوترات في الشرق الأوسط وتُعرقل أو تُؤخر جهود إدارة ترامب الرامية إلى التوصل لاتفاق يقطع الطريق أمام إيران لتطوير قنبلة نووية.

وقد دفعت المخاوف من احتمال توجيه ضربة إسرائيلية والرد الإيراني المحتمل، الولايات المتحدة يوم الأربعاء إلى سحب دبلوماسييها من العراق، كما سمحت بالمغادرة الطوعية لأُسر العسكريين الأميركيين من الشرق الأوسط.

ولا يزال من غير الواضح مدى حجم الهجوم الذي قد تكون إسرائيل بصدد التحضير له، لكنّ هذه التوترات المتصاعدة تأتي بعد أشهر من ضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الرئيس ترامب لاستغلال ما تراه إسرائيل لحظة ضعف إيرانية لشن ضربة عسكرية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه سلطة عُمان اليوم أن الجولة الـ6 من المحادثات النووية بين أميركا وإيران ستُعقد يوم الأحد المقبل في مسقط.