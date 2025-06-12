3 % نسبة الشيكات المرتجعة من المتداولة الشهر الماضي

وطنا اليوم:انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر أيار الماضي إلى 93 مليون دينار، مقارنة بـ 119 مليون دينار خلال شهر نيسان الماضي، وبنسبة 3% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة.

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 13.9 ألف شيك، منها 66.5% عادت لأسباب مالية وبقيمة 61.8 مليون دينار، و33.5% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 31.3 مليون دينار.

وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي 3.09 مليار دينار، بانخفاض نسبته 10.9% مقارنة بشهر نيسان الماضي.

وانخفض عدد الشيكات المتداولة في أيار الماضي 24.6%، وبعدد 443 ألف شيك، مقارنة بـ588 ألف شيك في نيسان الماضي.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال الخمسة أشهر الماضية من العام الحالي 16.24 مليار دينار، وبعدد شيكات وصل إلى 2.46 مليون شيك.

يشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6.51 مليون شيك، وبقيمة بلغت 40.3 مليار دينار أردني.