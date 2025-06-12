سباق مع الزمن لإنقاذ أردني عالق في بئر منذ 3 أيام

وطنا اليوم:تواصل فرق الدفاع المدني في محافظة العقبة جنوب الأردن، عمليات البحث والإنقاذ لإخراج الشاب عيسى صالح محمد الطعمات، البالغ من العمر 37 عامًا، بعد أن علق داخل بئر ماء ارتوازي منذ ظهر يوم الإثنين الماضي، خلال عمله في مهنة الحفر، دون معرفة أوضاعه الصحية بعد.

وبحسب ما أفاد به شقيق الشاب، محمود الطعمات، فإن الحادثة وقعت بعد أن توجه عيسى إلى العقبة للعمل لمدة 10 أيام، قبل أن يردهم نبأ سقوطه داخل بئر بعمق يزيد على 60 مترًا، نتيجة انهيار التربة عليه أثناء الحفر.

وأضاف أن العائلة تلقت الخبر مساء الإثنين، وسارعت إلى موقع الحادث الذي وصفه بأنه “منطقة سكنية غير مرخصة للحفر، وتعمل فيها جهة غير مرخصة”.

وقال محمود في مناشدة له: “بدنا إياه حي أو ميت”.

من جانبه، صرّح محافظ العقبة خالد الحجاج أن جميع الجهات المختصة تواصل العمل في الموقع منذ يوم الإثنين، وأن فرق الإنقاذ تواجه تحديات صعبة بسبب التضاريس المعقدة وعمق البئر.

وأكد الحجاج أن الحفر في هذه المنطقة يُعدّ مخالفة صريحة، وتم التحذير سابقًا من خطورته.

وبحسب مصدر أمني، فإن كوادر الدفاع المدني تحركت فور البلاغ، وباشرت تنفيذ خطة إنقاذ باستخدام المعدات الفنية المتوفرة، وسط جهود مكثفة لا تزال مستمرة، دون وجود مؤشرات مؤكدة حتى الآن على حالة الشاب الصحية.

وتعرب عائلة الطعمات عن تقديرها للجهود الرسمية، مطالبة بتعزيز الدعم الفني والاستعانة بفرق هندسية متخصصة وتقنيات حديثة، خاصة أن الساعات تمر دون معلومات مؤكدة، ما يفاقم حالة القلق لدى ذويه وأبناء قريته في بيت يافا بمحافظة إربد، الذين يترقبون مصيره وسط دعوات متواصلة بعودته سالمًا.