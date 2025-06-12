تراجع قيمة حركات الدفع عبر إي فواتيركم في أيار بنسبة 27.8%

وطنا اليوم:سجل نظام “إي فواتيركم” للمدفوعات، تراجعًا ملحوظًا في عدد الحركات المنفذة وقيمتها خلال شهر أيار 2025، مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفض عدد الحركات إلى 5.76 مليون حركة، فيما تراجعت القيمة الإجمالية للحركات إلى 1.13 مليار دينار، بنسبة انخفاض بلغت 27.8%.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر نظام “إي فواتيركم” منذ بداية العام الحالي 29.38 مليون حركة، بقيمة بلغت 6.37 مليار دينار.

وأظهر التقرير تراجعًا ملحوظًا في عدد الحركات المنفذة عبر النظام بنسبة 11.8% خلال أيار، إذ بلغت 5.76 مليون حركة، مقارنة بـ6.54 مليون في نيسان، و5.5 مليون في آذار.

كما تراجعت قيمة الحركات المنفذة بنسبة 27.8%، إذ بلغت 1.13 مليار دينار في أيار، مقارنة بـ1.57 مليار دينار في نيسان، و1.13 مليار دينار في آذار.

وسجل عدد مستخدمي “إي فواتيركم” ارتفاعًا طفيفًا خلال أيار، إذ بلغ 4.73 مليون مستخدم، مقارنة بـ4.68 مليون في نيسان، و4.65 مليون في آذار، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 0.9%.

وبلغ عدد المستخدمين الجدد في أيار 40.2 ألف مستخدم (0.9%)، فيما بلغ عدد المستخدمين الحاليين 4.68 مليون مستخدم (99.1%).

وأشار التقرير إلى أن عدد المفوترين عبر “إي فواتيركم” بلغ 620 مفوترًا، يقدمون 2,138 خدمة متنوعة.

وأظهر التقرير تراجعًا ملحوظًا في عدد الحركات المنفذة عبر النظام بنسبة 11.8% خلال أيار، إذ بلغت 5.76 مليون حركة، مقارنة بـ6.54 مليون في نيسان، و5.5 مليون في آذار.

وتصدرت فئة الاتصالات عدد الحركات عبر “إي فواتيركم” بـ1.924 مليون حركة، تلتها فئة الماء والكهرباء بـ1.636 مليون حركة، ثم الخدمات الحكومية بـ1.043 مليون حركة، وشركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع بـ527 ألف حركة، تلتها فئة التمويل والخدمات المالية بـ302 ألف حركة، ثم التعليم بـ98 ألف حركة، والنقل والسفر بـ49 ألف حركة، والتجارة والخدمات بـ37 ألف حركة، والنقابات والمنظمات بـ33 ألف حركة، وأخيرًا الغاز والطاقة بـ26 ألف حركة.

ووفقًا للتقرير، نُفذت 82.1% من الحركات (4.73 مليون حركة) عبر المدفوعات الرقمية، و17.9% (1.03 مليون حركة) عبر المدفوعات النقدية.أما من حيث القيمة، فقد تصدرت الخدمات الحكومية مدفوعات أيار بـ676 مليون دينار، تلتها شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع بـ245 مليون دينار، ثم الماء والكهرباء بـ63 مليون دينار، والتمويل والخدمات المالية بـ45 مليون دينار، تلتها الاتصالات بـ31 مليون دينار، ثم التعليم بـ19 مليون دينار، والبنوك بـ13 مليون دينار، والغاز والطاقة بـ13 مليون دينار، والتجارة والخدمات بـ13 مليون دينار، وأخيرًا النقل والسفر بـ5 ملايين دينار.

وبين التقرير أن 78.8% من القيمة الإجمالية للحركات نُفذت عبر المدفوعات الرقمية، بقيمة بلغت 891.2 مليون دينار، في حين تم تنفيذ 21.2% منها عبر المدفوعات النقدية، بقيمة وصلت إلى 240.1 مليون دينار.

وانخفض متوسط قيمة الحركة الواحدة عبر “إي فواتيركم” خلال أيار إلى 196 دينارًا، مقارنة بـ240 دينارًا في نيسان، و206 دنانير في آذار.