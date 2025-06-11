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وصول دفعة جديدة من أطفال قطاع غزة لتلقي العلاج في الأردن

19 ثانية ago
وصول دفعة جديدة من أطفال قطاع غزة لتلقي العلاج في الأردن

وطنا اليوم:وصلت الأربعاء، دفعة جديدة من أطفال قطاع غزة لتلقي العلاج في الأردن، على متن مروحيات تابعة للقوات المسلحة الأردنية، بتوجيهات ملكية سامية.
مصدر قال إن 4 أطفال مرضى من قطاع غزة يصلون إلى الأردن مع ذويهم لتلقي العلاج، عصر الأربعاء.
وتعدّ هذه دفعة جديدة من أصل 2000 طفل سيتم علاجهم داخل المملكة في إطار الجهود الإنسانية الأردنية المستمرة لدعم الأهل في قطاع غزة.


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