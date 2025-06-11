ماسك في تعليق مفاجئ: نادم على بعض منشوراتي عن ترامب

وطنا اليوم:بعد أسبوع حافل من الانتقادات المتبادلة، أعرب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن ندمه على بعض المواقف التي أطلقها ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال في تغريدة على حسابه في إكس، اليوم الأربعاء، “نادم على بعض منشوراتي عن الرئيس ترامب، الأسبوع الماضي”.

كما أكد أنه تجاوز الحد وتمادى، وذهب بعيداً في تلك المسألة.

قلب من ماسك

أتى ذلك، بعد يومين على تأكيد الرئيس الأميركي أن علاقته برئيس تسلا كانت جيدة، قائلا “أتمنى له الخير”.

ليرد ماسك على أحد المستخدمين الذين شاركوا فيديو ترامب، برمز تعبيري كناية عن قلب.

وكان الخلاف تفجر على حين غرة، الخميس الماضي، بين الحليفين السابقين، إثر توجيه مالك منصة إكس انتقادات لاذعة إلى مشروع الميزانية الذي وصفه ترامب بالرائع.

فيما تبادل الرجلان انتقادات لاذعة وصلت حتى اتهام الرئيس الأميركي لماسك بالجنون، وتعاطي المخدرات.

بينما زعم الرئيس التنفيذي لسبايس إكس أنه لولا دعمه في الانتخابات الرئاسية لما فاز ترامب.

أتت تلك الحرب الكلامية الشعواء بعدما ندد ماسك، بمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى ترامب لإقراره في الكونغرس، ويصفه بأنه “كبير وجميل ورائع”.

واعتبر قطب التكنولوجيا” أن هذا المشروع “ضخم وشائن ورجس يثير الاشمئزاز”.

كما جاء هذا السجال العلني بعد أسبوع على حفل وداعي أقامه ترامب لماسك في المكتب البيضاوي مع انتهاء مدة توليه إدارة هيئة الكفاءة المكلفة بخفض النفقات الفيدرالية