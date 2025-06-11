مهرجان موازين يثير ضجة في المغرب.. الأسعار خيالية

وطنا اليوم:يعتبر مهرجان “موازين إيقاعات العالم” أحد أكبر المهرجانات الفنية في المغرب والعالم العربي، إذ تحضره أسماء فنية كبرى، عالمية وعربية، فيما يترقبه الجمهور بحماس.

غير أن هذا العام شهدت دورة المهرجان ارتفاعاً في أسعار بعض تذاكر حفلات بعض النجوم، ما أثار جدلا بين المغاربة، الذين وصفوها بـ “الخيالية”.

فهل سيؤثر ذلك على الحضور؟

أسعار التذاكر

وتنطلق الدورة العشرين من مهرجان موازين خلال الفترة ما بين 20 و28 يونيو، ببرمجة غنية بأسماء مغربية وعالمية، منها من سيحضر لأول مرة لإحياء الحفلات في المهرجان.

فيما تبدأ أسعار التذاكر من حوالي 40 دولاراً، لتصل في حالة الحصول على البطاقة الخاصة بكبار النجوم لـ1200 دولار، كما هو الحال بالنسبة لسهرة الممثل الأميركي ويل سميث، الخاصة.

بينما يصل ثمن بعض الباقات التي تتضمن “البطاقة السوداء” امتيازات خاصة بالشخصيات المهمة جداً إلى نحو 5200 دولار، مع ضرورة الالتزام ببعض الشروط الصارمة، كأن تتضمن الولوج إلى سهرة واحدة في الليلة.

كذلك يمنح المهرجان إمكانية اقتناء البطاقة الذهبية التي يتراوح سعرها بين 620 و850 دولاراً، مع ما تتضمنه هي الأخرى من امتيازات لصاحبها.

شبابيك مغلقة قبل الانطلاق

في هذا الإطار، اعتبر المنتج ومدير أعمال الفنانين، محمد مفيد السباعي، أن الأسعار ظلت كما هي بالمقارنة مع الدورة السابقة، في حين عرفت دورات سابقة أسعاراً أقل، غير أن ذلك لم يمنع الجماهير من التهافت على اقتنائها، مضيفاً: “ليس هذا فحسب، بل ستنطلق بعض السهرات بشبابيك مغلقة، أي SOLD OUT، حتى قبل بداية أيام المهرجان”.

وقال السباعي إن الجماهير بدأت اقتناء التذاكر على المواقع المتخصصة، ومن بينهم أشخاص يحضرون من خارج المغرب “فقط من أجل عيش تجربة فنية لا تنسى مع نجومهم المفضلين”.

كما أردف أن الدورة السابقة من المهرجان عرفت حضوراً جماهيرياً كاسحاً، وتم تحطيم أرقام قياسية من خلال حضور جماهير غفيرة، حيث استقطبت تلك الدورة مليونين و500 ألف من المرتادين، الذين قدموا إلى المهرجان من مختلف أنحاء المغرب والخارج، للاحتفال بالموسيقى وحضور العروض التي قدمها أكثر من 200 فنان في الرباط وسلا.

وختم مؤكداً أن منصات مهرجان موازين في دورته العشرين، ستكون ممتلئة عن آخرها، خصوصاً مع حضور نجوم مميزين.

“فجوة رمزية واجتماعية متنامية”

في حين رأى محمد بصالح، وهو دكتور متخصص في علم اجتماع الفن والشباب، ومهندس ثقافي، أن تفاصيل أسعار التذاكر تكشف عن “فجوة رمزية واجتماعية متنامية بين فئات الجمهور. فبين تذاكر تبدأ من 300 درهم، وبطاقات تصل إلى 52 ألف درهم، يتشكل فضاء ثقافي تعيد فيه الأسعار ترسيم حدود الولوج بين جمهور النخبة والجمهور العام”.

وقال بصالح إن “هذا الواقع يحيل إلى تسليع التجربة الفنية وتفكيك الطابع العمومي للثقافة، لصالح مقاربة نخبوية تسوق الامتيازات أكثر من الفعل الثقافي ذاته”. إلا أنه رغم ذلك أكد أن “المهرجان وإن كان يحتفظ ببعض العروض المجانية، غير أن هذه الصيغة لا تعفيه من سؤال العدالة الثقافية: من يملك حق الوصول الكامل إلى التجربة الفنية؟ ومن يقصى منها رغم رفع شعار الانفتاح؟”.

كذلك دعا إلى “ضرورة التفكير في آليات تضمن مشاركة أوسع للفئات الهشة، مثل التذاكر التضامنية، والانفتاح على المجتمع المدني المحلي، حتى لا يتحول المهرجان إلى تجربة مغلقة تحت لافتة جماهيرية”. وختم بالقول: “إن الثقافة، كي تكون حقاً، يجب أن تكون متاحة لا ممتازة فقط”.

يشار إلى أن نجوما مميزين سيحضرون دورة مهرجان موازين لهذا العام، بينهم ماجدة الرومي، وشيرين، ونانسي عجرم، وروبي، ووائل جسار، وتامر عشور، وفيفتي سانت، وويل سميث، وزياد برجي، وكارمن سليمان، ومريام فارس، وديانا حداد، وراغب علامة وآخرون.

كما ستتميز تلك الدورة بعرض لسهرة “العندليب” عبد الحليم حافظ عن طريق تقنية الهولوغرام، والتي تعد الثانية بهذه التقنية، بعدما حققت سهرة “أم كلثوم” نجاحاً مبهراً خلال دورة السنة الماضية.