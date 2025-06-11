بعد لوس أنجلوس.. الحرس الوطني يستعد للانتشار في تكساس

وطنا اليوم:أعلن حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت، ليل الثلاثاء، بأن الولاية ستنشر حرسها الوطني “للمحافظة على النظام”، بعدما دفعت احتجاجات ضد توقيف مهاجرين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإرسال قوات من الجيش إلى لوس أنجلوس.

وقال أبوت على منصة “إكس” إنه “سيتم نشر حرس تكساس الوطني في مواقع في أنحاء الولاية لضمان السلم والنظام. التظاهر السلمي قانوني. إلحاق الأضرار بأشخاص أو ممتلكات أمر غير قانوني وسيقود إلى التوقيف”.

وتابع بأن “حرس تكساس سيستخدم كل الوسائل والاستراتيجيات الممكنة لمساعدة عناصر إنفاذ القانون في المحافظة على النظام”.

الى ذلك أعلنت كارين باس عمدة لوس أنجلوس فرض حظر تجوال وسط المدينة عقب اضطرابات اندلعت بعد تنفيذ مداهمات فدرالية تتعلق بالهجرة، بينما وعد الرئيس دونالد ترامب بما سماه “تحرير المدينة” ممن وصفهم بـ”أعداء أجانب”.

وذكرت العمدة أن حظر التجوال سيبدأ يوميا من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، مع وجود “استثناءات محدودة” لسكان المنطقة أو لمن يتوجهون إلى أعمالهم.

وأضافت باس أن حظر التجوال سيستمر عدة أيام، على أن تتم إعادة تقييمه لاحقا بناء على الوضع الميداني، مشيرة إلى تعرض 29 متجرا للنهب، في تصعيد غير مسبوق منذ بدء العمليات الأمنية.

وفي نبأ عاجل أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، أعلنت شرطة لوس أنجلوس عن عمليات توقيف مع تحدي المحتجين حظر التجول.

في السياق ذاته، دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قراره إرسال الحرس الوطني إلى كاليفورنيا، وقال إن هناك مناطق في المدينة يمكن وصف ما يجري فيها بالتمرد.

وأضاف ترامب أن المدينة كانت ستحترق لو لم يرسل قوات الحرس الوطني إليها، متعهدا بـ”تحرير المدينة بسرعة”.

وقال الرئيس الأميركي إن لوس أنجلوس تتعرض لاجتياح من قبل “أعداء أجانب”، وذلك في خطابه أمام جنود في قاعدة فورت براغ في نورث كارولينا.