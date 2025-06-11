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أكثر من 20 شهيدا برصاص الاحتلال قرب مركز المساعدات في غزة

23 ثانية ago
Israeli army Merkava battle tanks and infantry-fighting vehicles (IFVs) take position as displaced Gazans cross the Netzarim corridor from the southern Gaza Strip into Gaza City on January 27, 2025. An unending stream of people marched up the coast of Gaza on January 27, carrying their belongings in plastic bags and repurposed flour sacks through the central city of Nuseirat after Israel reopened access to the territory's north. (Photo by Eyad BABA / AFP) (Photo by EYAD BABA/AFP via Getty Images)

وطنا اليوم:استُشهد عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز المساعدات في محيط حاجز “نتساريم” وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية في القطاع، باستشهاد أكثر من 20 شهيدا وإصابة العشرات الإصابات بنيران الاحتلال عند مركز توزيع المساعدات.
كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة شمال خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي منطقتي قيزان أبو رشوان والبطن السمين في خان يونس.
يشاغر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت على مدار الأيام الماضية نقاط توزيع مساعدات، سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، ووقوع إصابات، في خطوة تأتي -حسب تأكيدات أممية- لتهجير السكان قسرا، ضمن ما يبدو أنه إستراتيجية للتطهير العرقي.
وبلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العمل بآلية نقاط توزيع المساعدات بتاريخ 27-5-2025 أكثر من 130 شهيدا، ومئات المصابين.
وبهذا تحولت مراكز توزيع المساعدات الخاصة بـ”مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”، الإسرائيلية الأميركية المرفوضة أمميا، يوم أمس، إلى مصايد للقتل الجماعي، فضلا عن تعمد امتهان كرامة المواطنين، وإجبارهم على النزوح وسط ظروف إنسانية كارثية.


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