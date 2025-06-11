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السعودية تعلن بدء موسم العمرة وفتح إصدار التأشيرات

دقيقة واحدة ago
السعودية تعلن بدء موسم العمرة وفتح إصدار التأشيرات

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، انطلاق موسم العمرة للعام الهجري الجديد وفتح باب إصدار التأشيرات للراغبين من الخارج.
وأكدت الوزارة في منشور عبر منصة إكس، أن إصدار التصاريح للمعتمرين من خارج السعودية سيتم ابتداء من الأربعاء، عبر تطبيق “نسك” -المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية لضيوف الرحمن-.
ويتيح تطبيق “نسك” للمستخدمين إمكانية الحجز وإصدار التصاريح بيسر، إلى جانب باقة متنوعة من الخدمات الرقمية الداعمة لتجربة المعتمر.
وأشارت الوزارة إلى أن الاستعدادات التقنية والتشغيلية للموسم الجديد بدأت مبكرا، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، لضمان انسيابية الإجراءات واستدامة التحسين.


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