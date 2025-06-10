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الأردن يعرب عن تعازيه وتضامنه مع النمسا

6 ثواني ago
الأردن يعرب عن تعازيه وتضامنه مع النمسا

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تضامنها مع جمهورية النمسا الصديقة جراء الهجوم الذي استهدف مدرسة في مدينة غراتس، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة مع حكومة جمهورية النمسا الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف التي تستهدف المدنيين الأبرياء وخصوصًا طلبة المدارس.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.


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