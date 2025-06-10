الملك يؤكد اعتزازه الكبير بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجاهزيتهم لحماية الوطن

وطنا اليوم:رعى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، الاحتفال الوطني الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بمناسبة عيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش.

ولدى وصول جلالة الملك إلى موقع الاحتفال في صرح الشهيد، أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة، وعزفت الموسيقى السلام الملكي، فيما حيّت جلالته ثلّة من حرس الشرف.

ووضع جلالة الملك إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول، وقرأ جلالته والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن وثرى فلسطين، فيما دعا مفتي القوات المسلحة بالرحمة للشهداء.

ودوّن جلالته كلمة في سجل الشرف، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أكد فيها اعتزازه الكبير بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وجاهزيتهم لحماية الوطن وصون منجزاته.

وتابع جلالة الملك فيلما قصيرا استعرض عمليات التحديث والتطوير التي شهدها الجيش العربي، والجهود الإنسانية والطبية والإغاثية للقوات المسلحة خلال الفترة الماضية.

وأنعم جلالته بأوسمة ملكية على عدد من الضباط وضباط الصف المتميزين من منتسبي الجيش العربي والأجهزة الأمنية، تقديرا لجهودهم وتفانيهم في الخدمة.

وحضر الاحتفال سمو الأمير هاشم بن عبدﷲ الثاني، وسمو الأمير راشد بن الحسن، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدﷲ المعايطة