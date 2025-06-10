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78 ألف سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم

دقيقة واحدة ago
78 ألف سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم

وطنا اليوم:ارتفع اجمالي عدد الاشقاء السوريين الذين عادوا إلى بلادهم من المقيمين في الأردن إلى 78 ألف شخص، منذ بداية شهر كانون اول 2024 وحتى يوم أمس 9 حزيران 2025.
وبلغ عدد المغادرين من سكان مخيمات اللاجئين في الاردن 17 ألف سوري، عادوا إلى بلادهم.
فيما بلغ عدد المغادرين من المقيمين في الأردن خارج مخيمات اللجوء 61 ألف شخص


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