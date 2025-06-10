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شريم : في يوم الجيش.. نقدم اعتزازنا وفخرنا بما يقدمه جيشنا محليًا وعربيًا ودوليًا

44 ثانية ago
شريم : في يوم الجيش.. نقدم اعتزازنا وفخرنا بما يقدمه جيشنا محليًا وعربيًا ودوليًا

وطنا اليوم:أكدت النائب السابق ميادة شريم، أن ما تقدمه القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، منذ تأسيس هذه المؤسسة العسكرية الباسلة وحتى يومنا هذا، محط فخر واعتزاز لكافة الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه ومن شرقه حتى غربه.
وقالت شريم في برقية تهنئة بمناسبة يوم الجيش : “نقدم اعتزازنا وفخرنا بما يقدمه جيشنا الباسل، الذي يحمل على عاتقه مسؤولية حماية حدود الوطن البرية والجوية والبحرية بكل عزيمة واصرار، ويأبى تسلل أي خطر لا قدر الله إلى وطننا العزيز”.

وأضافت شريم : “عملت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي برؤية وتوجيهات سيد البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه على نشر كافة أشكال تقديم العون والمساندة محليًا وعربيًا ودوليًا، إذ تمكن جيشنا من وضع بصمات لا تنكر ولا تنسى في غالبية دول العالم، من خلال مشاركاته في قوات حفظ السلام الدولية، ونشر المستشفيات الميدانية في عدد من دول العالم، وعلى رأسها قطاع غزة المحاصر”.

وزادت شريم : “جيشنا الباسل تمكن في إنجاز تاريخي من كسر الحصار المفروض على أهلنا في قطاع غزة من خلال تنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات بطريقة احترافية وبطولية، وتلك من المواقف المشرفة التي تسجل لهذا الجيش الذي يسير على نهج قائده المغوار الذي ما لبث أن يتبنى المواقف الرجولية منذ اليوم الأول في عهده الميمون”.

واختتمت شريم : “بجيشنا العربي المصطفوي نفخر ونعتز، ولقائد الجيش سيد البلاد نحن الموالون لطالما كان هذا القائد منا، فلنلتف حول قيادتنا التي ما زالت تتبنى المواقف المشرفة وستبقى، حفظ الله وطننا ومليكنا وولي عهدنا الأمين، وجيشنا الباسل وأجهزتنا الأمنية وشعبنا العزيز”.


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