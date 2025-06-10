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زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في مؤسسة المتقاعدين العسكريين

10 ثواني ago
زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في مؤسسة المتقاعدين العسكريين

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في المؤسسة سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من نهاية شهر حزيران 2025، وذلك بأثر رجعي اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2025.
وأكد المدير العام للمؤسسة، اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، خلال حديثه لإذاعة الأمن العام، أن هذه الزيادة تأتي تقديرًا لجهود العاملين في المؤسسة وعطائهم المخلص، وحرصًا من الحكومة على تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز استقرارهم الاقتصادي.
وبهذه المناسبة، وجّه اللواء الرقاد أصدق مشاعر التهنئة والتبريك إلى المتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وإلى موظفي المؤسسة في مختلف مواقعهم، بمناسبة عيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش، داعيًا المولى عزّ وجل أن يعيد هذه المناسبات الوطنية على الوطن وقيادته وشعبه وجيشه وجميع المتقاعدين العسكريين بالخير واليُمن والبركات


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