الأمن يواصل تقديم أفضل الخدمات لاستقبال الحجاج العائدين

وطنا اليوم:واصلت مديرية الأمن العام، عبر مختلف تشكيلاتها ووحداتها العاملة في المراكز الحدودية، تقديم خدماتها الأمنية والإنسانية والمجتمعية لحجاج بيت الله الحرام، العائدين من الديار المقدسة من الأردنيين والأشقاء العرب، والذين بدأو العودة منذ يوم أمس.

وباشرت مديرية الأمن العام اجراءاتها التنظيمية للتسهيل على المسافرين، ورفعت من جاهزيتها العملياتية والبشرية، وعملت إدارة الإقامة والحدود وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على تبسيط الإجراءات أمام الحجاج، بما يوفّر عليهم الوقت والجهد، ويُمكّنهم من إنجاز معاملاتهم بكل يُسر وسهولة.

وفي الإطار الإنساني، واصلت مديرية الأمن العام تقديم خدماتها الإسعافية من خلال كوادر الدفاع المدني، التي تواجدت ميدانياً لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة عند الحاجة.

فيما رفعت كوادر وفرق الدوريات الخارجية جاهزيتها لمرافقة قوافل الحج من الأشقاء منذ دخولها الحدود الأردنية قادمة من المملكة العربية السعودية وحتى مغادرتها المعابر الحدودية باتجاه مصر والضفة الغربية، بالإضافة إلى تجهيز محطاتها على الطرق الخارجية لتقديم خدمات الضيافة والاستراحة وتلبية احتياجات الحجاج والمسافرين بشكل عام.