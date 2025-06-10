تجارة عمان تصدر 14078 شهادة منشأ خلال 5 أشهر

وطنا اليوم:زاد عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 12.1 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة، حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي إلى 14078 شهادة، مقابل 12563 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، انخفضت بنسبة 10 بالمئة متراجعة إلى 501 مليون دينار، مقابل 557 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت المعطيات إلى تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادًا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ بقيمة 237 مليون دينار، وبعدد 1369 شهادة، ثم مصر بقيمة 38 مليون دينار وبعدد 334 شهادة.

وجاءت بعد ذلك السعودية، بقيمة 33 مليون دينار، وبعدد 2577 شهادة، ثم سوريا نحو 31 مليون دينار، وبعدد 2102 شهادة، والإمارات بقيمة 26 مليون دينار، وبعدد 1490 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة.

أما من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته نحو 266 مليون دينار، فالمنتوجات الصناعية نحو 99 مليون دينار، والزراعية 59 مليون دينار، والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) نحو 37 مليون دينار، والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.

وشهادة المنشأ، هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم شهادة المنشأ من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع، من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.

يذكر، أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادًا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، وذلك استنادًا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013