عمان الأهلية تهنىء بعيد الجلوس الملكي السادس والعشرين

وطنا اليوم:رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة يرفعون أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة عيد الجلوس الملكي السادس والعشرين

مجددين العهد والوفاء لجلالته ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني ، وكل عام وجلالته وولي عهده والقيادة الهاشمية والشعب الاردني والوطن بألف خير.