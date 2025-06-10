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13 موقعا لشاشات عرض تبث مباراة المنتخب الوطني مع العراق

40 ثانية ago
13 موقعا لشاشات عرض تبث مباراة المنتخب الوطني مع العراق

وطنا اليوم:تعرض وزارة الشباب مساء اليوم الثلاثاء مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره العراقي ضمن تصفيات كأس العالم 2026، على شاشات عرض بمختلف محافظات المملكة.
وقال الناطق باسم وزارة الشباب عمر العزام، إن هناك 13 موقعًا لشاشات عرض، ثلاثةٌ منها تابعة للوزارة ستبث مباراة المنتخب الوطني مع نظيره العراقي.
وبالتزامن مع الاحتفالات بالمناسبات الوطنية، تخصص وزارة الشباب مساء الثلاثاء، مواقع لإقامة فعاليات عائلية متنوعة، يتخللها عرض مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره العراقي، وذلك على شاشات عرض كبيرة لتمكين الجماهير من مشاهدة المباراة وتشجيع المنتخب.
وأضافت الوزارة أن احتفالات وطنية شعبية ستُقام، وذلك بمناسبة عيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، حيث تنطلق الفعاليات ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، في جميع محافظات المملكة.
وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد فوزه على عُمان وخسارة المنتخب العراقي ضد نظيره الكوري الجنوبي، في إنجاز تاريخي غير مسبوق.
ويلتقي”النشامى” مساء الثلاثاء نظيره العراقي على ستاد عمّان الدولي.
وعمّت الأفراح جميع المحافظات، بعد الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره العُماني بنتيجة 3-0، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.


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