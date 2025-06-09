شركة مصفاة البترول الأردنية تهنئ جلالة الملك بمناسبة ذكرى الجلوس الملكي على العرش

وطنا اليوم-رفعت شركة مصفاة البترول الأردنية، ممثلة برئيس مجلس إدارتها المهندس عبد الرحيم البقاعي، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي المهندس حسن الحياري، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لجلوس جلالته على العرش، مجددين البيعة والولاء لجلالته، ولسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأكد المهندس البقاعي أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تجسّد مسيرة ربع قرن من الحكمة والريادة في القيادة، حقق خلالها الأردن إنجازات نوعية في مختلف القطاعات، رغم ما واجه من تحديات.

وقال: “نستلهم من جلالة الملك قيم العمل والإنجاز، ونؤكد التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني من خلال مواصلة التطوير والتحديث في قطاع التكرير والطاقة”.

من جهته، شدد المهندس الحياري على أن الشركة ستواصل السير على نهج التحديث والاستثمار في البنية التحتية والطاقات البشرية، بما يعزز من قدرة الأردن على تحقيق أمنه بقطاع الطاقة.

وأضاف: “نُجدد العهد والولاء للقيادة الهاشمية، وسنظل أوفياء لرؤية جلالة الملك في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة في ربوع الوطن”.