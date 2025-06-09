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طلائع قوافل حجاج البعثة الأردنية تصل إلى الأردن بعد أداء فريضة الحج

34 ثانية ago
طلائع قوافل حجاج البعثة الأردنية تصل إلى الأردن بعد أداء فريضة الحج

وطنا اليوم _بدأت طلائع حجاج البعثة الأردنية، بالوصول إلى الأردن عبر حدود المدورة، فجر الاثنين، بعد أداء مناسك الحج، وفق مراسل “المملكة”.

ومن المقرر أن يغادر حجاج آخرون صباح الاثنين برا من السعودية وذلك بعد تأديتهم لطواف الوادع في الحرم المكي؛ ويتوقع وصولهم الثلاثاء.

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، قال السبت، إنه سيتم بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى المملكة عن طريق البر بعد ظهر الأحد، بينما تعتمد حركة الحجاج المسافرين جوا على مواعيد حجوزات الرحلات الجوية الخاصة بهم.

وبلغ عدد حجاج الأردن لهذا الموسم قرابة 8 آلاف حاج وحاجة، إضافة إلى 4500 حاج من مسلمي فلسطينيي عام 1948، وترافقهم بعثة إرشاد ورعاية تضم مرشدين وإداريين وكادرا طبيا وإعلاميا.


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