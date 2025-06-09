كاتس: أحيي الجيش على سيطرته السريعة على السفينة ومنعها من كسر الحصار

وطنا اليوم_أشاد وزير ما يطلق عليه “الدفاع” في حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، بجيش الاحتلال على خلفية سيطرته السريعة على سفينة حاولت كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنعها من الوصول إلى شواطئ القطاع.

وأكد كاتس، في بيان رسمي، أن العملية العسكرية نُفذت بكفاءة عالية، مما حال دون وصول السفينة إلى وجهتها.

لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول هوية السفينة أو طبيعة حمولتها، لكن هذه العملية تأتي في سياق استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، والذي يواجه انتقادات دولية واسعة بسبب تداعياته الإنسانية على السكان المدنيين.