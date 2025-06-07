إعفاء الأردن ولبنان .. سوريا تعلن تعديل رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تعديل رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد، حيث تم تقسيم الدول إلى مجموعات وفقًا لجنسياتها، مع تحديد رسوم متفاوتة بناءً على العلاقات الثنائية والمعايير الدبلوماسية.

المواطنون المعفيون من التأشيرة

تم إعفاء مواطني الدول التالية من رسوم التأشيرة، مع السماح لهم بالإقامة في سوريا لمدة تصل إلى 6 أشهر:

لبنان- الأردن- موريتانيا- ماليزيا

رسوم التأشيرات حسب الجنسية

الدول العربية:

المغرب، الجزائر، السودان، اليمن: $40

ليبيا: $75

البحرين، الصومال: $125

مصر، الكويت، قطر، السعودية، سلطنة عُمان، تركيا: $150

العراق، الإمارات: $250

الدول غير العربية:

الصين: $40

روسيا: $75

الولايات المتحدة: $300

المملكة المتحدة: $250

كندا: $150

أستراليا، نيوزيلندا: $250

الاتحاد الأوروبي: $125

دول غير مصنفة: $100 لتأشيرة دخول لمدة 15 يومًا، أو $25 لتأشيرة عبور لمدة 3 أيام

تُمنح معظم التأشيرات لمدة 3 أشهر مع دخول لمرة واحدة، باستثناء بعض الدول التي يُسمح لمواطنيها بدخول متعدد خلال نفس الفترة.

يُشترط دفع الرسوم نقدًا بالدولار الأميركي عند الوصول إلى المطار أو عبر نظام التأشيرة الإلكترونية.

يُنصح المسافرون بالتحقق من متطلبات التأشيرة الخاصة بجنسيتهم قبل السفر، حيث قد تختلف الشروط والرسوم.

لمزيد من التفاصيل أو لتقديم طلب تأشيرة إلكترونيًا، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: evisa.sy