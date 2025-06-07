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البريد الأردني يعلن عن استضافة معرض طوابع البريد العربي 2025 لأول مرة بالمملكة

34 ثانية ago
البريد الأردني يعلن عن استضافة معرض طوابع البريد العربي 2025 لأول مرة بالمملكة

وطنا اليوم:أعلن البريد الأردني عن إقامة معرض طوابع البريد العربي لأول مرة في الأردن، تحت رعاية سمو الاميرة عالية بنت الحسين
في الفترة مابين 12-14 يونيو / حزيران 2025، في مبنى دائرة المكتبة الوطنية
وبمبادرة من جامعة الدول العربية، بمشاركة تسع دول عربية تمثل الهيئات البريدية بالإضافة إلى مجموعة من هواة جمع الطوابع والمهتمين بالشأن البريدي.
و يعد المعرض فرصة مثالية لتعزيز التعاون الثقافي والتعرف على تنوع الثقافات من خلال الطوابع البريدية، التي تتميز بالتفرد والتاريخية، كما ويسلط الضوء على أهم الأحداث والمراحل التاريخية المهمه في مسيرة تلك الدول ويساهم ايضا بتعزيز مكانة الأردن في تنظيم واستضافة المعارض النوعية ويجذب إليها الزوار المتخصصين من مختلف دوله المنطقة والعالم.
وتتميز الطوابع البريدية بكونها تؤرخ الأحداث خلال الحقب المختلفة من الزمن كما تستعرض التسلسل الزمني للمناسبات البارزة في دول العالم وتوثق أبرز شخصياتها ومعالمها وإنجازاتها ومجالا حيويا للتعبير عن تاريخ وحضارة وثقافة الدولة الاردنية وانجازاتها منذ عهد التأسيس لغاية الآن كما تشكل في الوقت نفسه هواية وتجارة لملايين الأشخاص من مختلف دوله العالم.


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