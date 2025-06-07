قطع الكهرباء عن الآلاف.. زلزال جديد يضرب تشيلي

وطنا اليوم:ضرب زلزال بقوة 6,4 درجة منطقة أتاكاما في شمال الجمعة، دون أن يُسفر عن وقوع إصابات، لكنه أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف شخص، وفقا للسلطات.

ووقع الزلزال عند الساعة 1,15 مساء بالتوقيت المحلي (5,15 مساء ت غ) على بُعد 54 كيلومترا جنوب مدينة دييغو دي ألماغرو، وفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل.

وأعلن الرئيس غابرييل بوريتش في منشور على حسابه على منصة إكس بأنه “لم تسجل أي إصابات حتى الآن”.

وعرضت وسائل إعلام محلية صورا لنوافذ محطمة وأجزاء من جدران منهارة في مدينة كوبيابو، على بعد 800 كيلومتر شمال سانتياغو.

وقال ميغيل أورتيز، نائب مدير الطوارئ في الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث “بعد هذا الزلزال انقطعت الكهرباء عن 23 ألف مشترك في منطقة أتاكاما”، مشيرا إلى أنه أُبلغ عن انهيارات أرضية طفيفة.

وتعد تشيلي واحدة من أكثر الدول نشاطا زلزاليا في العالم، حيث تلتقي على أراضيها 3 صفائح تكتونية: صفيحة نازكا وصفيحة أمريكا الجنوبية وصفيحة أنتاركتيكا.

وعام 1960، دمرت زلزال بقوة 9,5 درجة مدينة فالديفيا الجنوبية وأودى بحياة 9,500 شخص.

وعام 2010 أودى زلزال بقوة 8,8 درجة أعقبه تسونامي بحياة أكثر من 520 شخصا