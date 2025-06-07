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أول أيام التشريق.. الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث

26 ثانية ago
أول أيام التشريق.. الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث

وطنا اليوم:يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق، وأدى الحجاج نُسك الهدي لمن وجب عليه اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، أحد أركان الحج، يتبعه السعي بين الصفا والمروة.
ويتواصل رمي الجمرات خلال أيام التشريق الثلاثة، وبإمكان الحجاج بعد رمي جمرة العقبة الكبرى التوجه في أي وقت إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وهو آخر أركان الحج.
ومنذ فجر أمس الجمعة أول أيام عيد الأضحى، شرع أكثر من 1.6 مليون حاج في رمي 7 حصيات على كل من الجمرات الثلاث التي ترمز إلى الشيطان في وادي منى، الواقع في مشارف مدينة مكة المكرمة.
وتحيي هذه الشعيرة ذكرى رجم نبي الله إبراهيم -عليه السلام- للشيطان في المواضع الثلاثة التي يُعتقد أنه حاول فيها ثنيه عن تنفيذ أمر الله بالتضحية بابنه إسماعيل عليه السلام.
وكان الحجاج قد وقفوا الخميس على جبل عرفات وأدوا الركن الأعظم للحج.


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