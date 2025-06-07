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طهران: الحظر الأميركي على السفر يظهر عداء عميقا تجاه الإيرانيين والمسلمين

17 ثانية ago
Iranian Passport and second Citizenship

وطنا اليوم:انتقدت إيران اليوم السبت الحظر على السفر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بلدان منها إيران ، وقالت إنه يظهر “عداء عميقا” تجاه الإيرانيين والمسلمين.
وذكر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الإيرانية في بيان منشور على موقع إكس “قرار حظر دخول المواطنين الإيرانيين، بسبب ديانتهم وجنسيتهم فحسب، لا يشير فقط إلى عداء عميق من صناع القرار الأميركيين تجاه الشعب الإيراني والمسلمين، وإنما ينتهك أيضا… القانون الدولي”.
سيحظر قرار ترامب، الذي أعلنه يوم الأربعاء، دخول المواطنين من 12 دولة إلى الولايات المتحدة بدءا من يوم الاثنين في الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0401 بتوقيت جرينتش).
والبلدان التي يشملها القرار هي أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
وهذا الحظر، الذي قال ترامب إنه ضروري للحماية من “الإرهابيين الأجانب”، يعيد للأذهان خطوة مماثلة طبقها خلال فترة ولايته الأولى في الفترة من 2017 إلى 2021، عندما منع دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.


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