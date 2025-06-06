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اصطدام مركبة بعمود إنارة وشجرة في عمان

5 ثواني ago
اصطدام مركبة بعمود إنارة وشجرة في عمان

وطنا اليوم:رصدت عدسة الكاميرا، اليوم الجمعة، حادث اصطدام مركبة بعامود إنارة قرب كيردور عبدون في العاصمة عمّان.
ووفق المشاهد التي تم توثيقها، فقد أسفر الحادث عن أضرار مادية بالمركبة، دون وقوع أي إصابات بشرية.
وأظهرت الصورة من موقع الحادث تضررًا كبيرًا في مقدمة المركبة، إضافة إلى سقوط العمود واقتلاع أجزاء من الشجرة، دون تسجيل إصابات بشرية وفق المعلومات المتوفرة حتى الآن.
وتسبب الحادث بأضرار للمركبة، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في أسباب وقوعه.


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