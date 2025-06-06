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الملك يجتمع في لندن بمسؤولين وبرلمانيين بريطانيين

34 ثانية ago
الملك يجتمع في لندن بمسؤولين وبرلمانيين بريطانيين

وطنا اليوم:اجتمع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الجمعة، بمسؤولين بريطانيين حاليين وسابقين، وأعضاء في مجلسي العموم واللوردات في البرلمان البريطاني، لبحث أبرز التطورات في الشرق الأوسط.
وركز الاجتماع على الأوضاع في غزة، إذ أكد جلالته ضرورة الوقف الفوري للحرب، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية الكافية للحد من الوضع الإنساني المتردي.
ولفت جلالته إلى أهمية دور المملكة المتحدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وتناولت النقاشات التطورات في الضفة الغربية، والقدس، وسوريا.


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