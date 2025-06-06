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غزيّون يزورون مستشفى ميداني أردني في القطاع ويقدّرون دعم المملكة

4 ثواني ago
غزيّون يزورون مستشفى ميداني أردني في القطاع ويقدّرون دعم المملكة

وطنا اليوم:زار وفد من المجتمع المحلي في مدينة خان يونس، الجمعة، قيادة قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6، لتقديم التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب قائد قوة المستشفى، عن شكره وتقديره لهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية، مشيراً إلى أهمية هذه المناسبات في تعزيز الألفة والتلاحم بين أبناء الأمتين العربية والإسلامية.
من جانبه قدّر الوفد الضيف، الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ومساعيها لدعم ومساندة صمود الأشقاء في قطاع غزة، مؤكدين أن المستشفى الميداني الأردني في جنوب القطاع يمثل دعما طبيا وإنسانيا يقصده أبناء خان يونس والأحياء المجاورة في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه أبناء قطاع غزة


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