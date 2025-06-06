درجات الحرارة تتجاوز الأربعينيات في الأغوار والبحر الميت

وطنا اليوم:تشير الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي إلى استمرار تأثر المملكة السبت بكتلة هوائية حارة نسبيًا قادمة من الجزيرة العربية.

لذا تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في المناطق الغربية والجبلية من المملكة، وحارًا إلى شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة بالإضافة إلى مناطق البادية الشرقية.

وأفاد المختصون أن درجات الحرارة العظمى في المدن الرئيسية والعاصمة عمّان ستكون ما بين بداية ومنتصف الثلاثينيات مئوية خلال فترة تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبيًا، بينما تصل إلى مطلع الأربعينيات مئوية في الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة.

ارتفاع على درجات الحرارة الليلية وأجواء لطيفة

كما تبقى على درجات الحرارة الليلية أدفأ مقارنةً مع الليالي السابقة، وتكون الأجواء لطيفة في المناطق الغربية والسهول الشرقية من المملكة، بينما تكون دافئة في بقية مناطق المملكة، خاصةً خلال ساعات الليل الأولى.

هبوب رياح شمالية غربية خلال فترات العصر والمساء

وتستمر على المملكة هبوب الرياح الشمالية الغربية في الأيام القادمة، تكون معتدلة السرعة خلال ساعات العصر والمساء، وتنشط أحيانًا خاصةً في المناطق الشرقية خلال تلك الفترات، مما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في المناطق الصحراوية من المملكة.