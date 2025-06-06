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إغلاق مواقع مساعدات غزة المدعومة أمريكياً وإسرائيلياً حتى إشعار آخر

43 ثانية ago
إغلاق مواقع مساعدات غزة المدعومة أمريكياً وإسرائيلياً حتى إشعار آخر

وطنا اليوم:قالت منظمة مدعومة من الولايات المتحدة والاحتلال توزع المساعدات في غزة، الجمعة، إن جميع مواقع التوزيع التابعة لها مغلقة حتى إشعار آخر، وحثت السكان على الابتعاد عن هذه المواقع “حفاظا على سلامتهم”.
وأضافت مؤسسة غزة الإنسانية، التي بدأت الأسبوع الماضي توزيع وجبات على فلسطينيين يعصف بهم الجوع داخل قطاع غزة الذي تمزقه الحرب، أنه من المقرر إعلان موعد إعادة فتحها لاحقا.
وفتحت المؤسسة موقعين في جنوب غزة الخميس بعد إغلاق جميع مراكزها في اليوم السابق بسبب وقائع إطلاق رصاص في محيط عملياتها. وتدير حتى الآن أربعة مراكز توزيع.
وينطوي الاعتماد على هذه المؤسسة على تجاوز لمنظمات الإغاثة التقليدية، وتتعرض لانتقادات من منظمات إنسانية، لا سيما تلك التابعة للأمم المتحدة، على خلفية مزاعم عدم تحليها بالحياد، وهو ما تنفيه.
وأوقفت المؤسسة عمليات التوزيع يوم الأربعاء، وقالت إنها تضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لتحسين وضع سلامة المدنيين خارج محيط أماكن عملياتها بعد مقتل عشرات الفلسطينيين بالرصاص قرب موقع التوزيع في رفح خلال ثلاثة أيام متتالية


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