13751 شقة بيعت في الأردن منذ مطلع العام الحالي

وطنا اليوم:ارتفعت نسبة مبيعات الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 10%؛ لتبلغ 6201 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، الذي بلغت خلاله 5647 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

ووفق البيانات ، ارتفعت حركة بيوعات الشقق في المملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 4%، وخلال شهر أيار الماضي، انخفضت بيوعات الشقق بنسبة أقل من 1% مقارنة بنظيره من عام 2024، وارتفعت بنسبة 2% مقارنة بشهر نيسان السابق.

وبلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 13751 شقة، فيما بلغت 2985 شقة في شهر أيار لوحده، وفق التقرير.

كما ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بفارق 18 شقة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام لتبلغ 4045 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، الذي بلغت خلالها 4027 شقة.

أما الشقق بين 120 إلى 150 مترا مربعا، فارتفعت أيضا نسبة مبيعاتها 1% أيضا؛ لتبلغ 3532 شقة مقارنة مع 3501 شقة بيعت في الخمسة أشهر الأولى من العام 2024، وفق التقرير.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا في 12 تشرين الثاني الماضي، يعفي فيه الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.

وخلال شهر أيار الماضي، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 4%؛ لتبلغ 1326 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت خلاله 1280 شقة.

فيما انخفض عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 2%؛ لتبلغ 905 شقق في شهر أيار الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت خلاله 928 شقة.

أما الشقق بين 120 إلى 150 مترا مربعا فانخفضت أيضا نسبة مبيعاتها 3% في أيار الماضي؛ لتبلغ 760 شقة مقارنة مع 786 شقة بيعت للفترة ذاتها من العام 2024، وفق التقرير.