لا تتشاجروا يا شباب!.. مدفيديف يقترح ساخرا التوسط بين ترامب وماسك لكن بمقابل

وطنا اليوم:سخر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف، من الحرب الكلامية المشتعلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، عارضاً التوسط لإحلال السلام بين الحليفين السابقين.

ونشر ميدفيديف، الرئيس ورئيس الوزراء الروسي السابق، على منصة “إكس”: “نحن مستعدون لتسهيل إبرام اتفاقية سلام بين D وE مقابل رسوم معقولة، وقبول أسهم ستارلينك كدفعة”.

كما أضاف ميدفيديف، متضمناً رمزاً تعبيرياً لوجه يصرخ: “لا تتشاجروا يا رفاق!”.

ويشتهر ميدفيديف بفكاهته الساخرة، واللاذعة أحياناً، على وسائل التواصل الاجتماعي.

سجال علني

أتى تعليق المسؤول الروسي بعدما بلغ السجال ذروته أمس بين ترامب وماسك إثر تبادل الانتقادات اللاذعة بين الحليفين السابقين.

جاءت تلك الحرب الكلامية الشعواء بعدما ندد ماسك، الثلاثاء، بمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى ترامب لإقراره في الكونغرس، ويصفه بأنه “كبير وجميل ورائع”، وبعد أقل من أسبوع على حفل وداعي أقامه ترامب لماسك في المكتب البيضوي مع انتهاء مدة توليه إدارة هيئة الكفاءة المكلفة خفض النفقات الفيدرالية.

وتجاوز الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك كل التوقعات حسب الخبير الروسي فلاديمير جار الله، الذي اعتبر أن نزاعهما “مشاجرة سوقية من أكثر الأنواع ابتذالا”.

وقال جار الله: “من الواضح أن ماسك فقد صوابه بسبب انخراطه في السلطة — هذه قصة مألوفة، لكن القمة لا تتسع إلا لواحد. وكان الجميع يتطلعون ليس إلى الاستقالة نفسها، بل إلى الفضيحة التي ستليها، وقد تجاوزت كل التوقعات”.

وأضاف: “أدرك ماسك أنه تم استخدامه ثم التخلص منه، لكنه لا يريد تقبل ذلك. سنشهد سقوط عملاق، حيث ستختفي إمبراطورية ماسك أمام أعين العالم. ومع ذلك، يكتشف ترامب أيضا صحة المثل القائل: سلامٌ هزيل خير من حرب طاحنة”.

ويوم الخميس، نشبت مشادة كلامية علنية بين ماسك وترامب بسبب مشروع الميزانية الذي اقترحه الرئيس الأمريكي، والذي وصفه ماسك يوم الثلاثاء بأنه “قذارة مقززة”.

كما دعا ماسك يوم الأربعاء إلى “قتل مشروع القانون”، ورد ترامب بأنه يشعر بخيبة أمل من ماسك لأنه “فعل الكثير من أجله”. وبعد ذلك، اعتبر ماسك أن ترامب أصبح رئيسا بفضله.

يشار إلى أن المشادة تسببت في انخفاض أسعار أسهم شركة ماسك “تسلا” (Tesla) عند افتتاح تداولات وول ستريت يوم أمس الخميس بنسبة تقارب 14%.