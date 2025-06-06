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عشرات الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك

59 دقيقة ago
عشرات الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك

وطنا اليوم:أدى عشرات الآلاف، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن التكبيرات إيذانا بحلول أول أيام العيد صدحت بالأقصى، وسط حشود كبيرة من المصلين، رغم تضييقات سلطات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين. وقام مستوطنون متزمتون بحركات استفزازية بحق المصلين الخارجين من المسجد الأقصى، سواء بالغناء، أو بالهتافات، حيث تمركزوا في طريق المجاهدين بين بابي حطة والأسباط.
وامتلأت باحات المسجد بالمصلين وسط أجواء روحانية مميزة، رغم القيود والإجراءات الإسرائيلية على مداخل البلدة القديمة، وأبواب المسجد.
وانتشر المصلون في ساحات المسجد منذ ساعات الفجر، بينما تولت لجان النظام التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية تنظيم حركة الدخول والخروج.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض إجراءات أمنية مشددة في مدينة القدس، ومحيط المسجد الأقصى، ومنع الآلاف من الدخول، تزامنا مع حلول عيد الأضحى


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