بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

بعثة النشامى تصل إلى عمّان بعد التأهل لكأس العالم 2026

ساعتين ago
بعثة النشامى تصل إلى عمّان بعد التأهل لكأس العالم 2026

وطنا اليوم:وصلت طائرة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى أرض الوطن ظهر الجمعة، قادمة من العاصمة العُمانية مسقط، فيما توجه لاعبي المنتخب إلى مقر إقامتهم في العاصمة عمّان لبدء معسكرهم التدريبي.
ورافق ولي العهد الأمير الحسين بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، وبمعيته الأمير علي بن الحسين والأمير هاشم بن عبدالله الثاني.
وكان في استقبال المنتخب، نائب جلالة الملك الأمير فيصل بن الحسين.
وحظيت البعثة باستقبال مهيب وموكب انطلق من مطار الملكة علياء الدولي إلى مقر إقامة اللاعبين.
وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد فوزه على عُمان وخسارة المنتخب العراقي ضد نظيره الكوري الجنوبي، في إنجاز تاريخي غير مسبوق.
ويلتقي”النشامى” مساء الثلاثاء نظيره العراقي على ستاد عمّان الدولي.
وتعم الأفراح العاصمة عمّان وجميع المحافظات، بعد الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره العُماني بنتيجة 3-0، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:17

نصار: تأهل المنتخب بداية مرحلة جديدة لكرة القدم الأردنية

15:03

13751 شقة بيعت في الأردن منذ مطلع العام الحالي

14:56

وفيات الجمعة 6 – 6 – 2025

14:40

لا تتشاجروا يا شباب!.. مدفيديف يقترح ساخرا التوسط بين ترامب وماسك لكن بمقابل

14:22

عشرات الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك

14:19

الفرح “بلبق للأردنيين”.. عيدكم مبارك

14:16

تأهل النشامى إنجاز يستحق الدعم، لا الاحتفال فقط

13:36

مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 2 بكمين للمقاومة بخان يونس

11:19

شاب عشريني يفقد حياته غرقًا في قناة الملك عبدالله

11:08

شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ الملك وولي عهده المحبوب بعيد الاضحى المبارك

10:56

تحذيرات طبية من الإفراط في تناول اللحوم والحلويات خلال العيد

10:42

صور نفايات تملأ شوارع بيروت.. ولبنانيون : عذراً من السياح

وفيات
وفيات الجمعة 6 – 6 – 2025وفيات الخميس 5-6-2025وفيات الاربعاء 4-6-2025وفيات الثلاثاء 3-6-2025شقيق الشهيد وصفي التل في ذمة الله