شاب عشريني يفقد حياته غرقًا في قناة الملك عبدالله

وطنا اليوم:توفي شاب في العشرينات من عمره، صباح الجمعة، إثر تعرضه للغرق في قناة الملك عبدالله بمنطقة المشارع في لواء الأغوار الشمالية.

وأفاد مصدر أمني أن الشاب جرى انتشاله من القناة من قبل فرق الإنقاذ، وتم نقله إلى قسم الطوارئ في مستشفى أبي عبيدة الحكومي، إلا أنه كان قد فارق الحياة قبل وصوله.

وأشار المصدر إلى أنه تم تحويل الجثمان إلى الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة.

الى ذلك قدم مواطنون صباح اليوم الجمعة على تحطيم وتكسير أجزاء من قسم الطوارئ في مستشفى أبي عبيدة الحكومي، عقب وفاة الشاب العشريني.

وذكر شهود عيان أن أعمال التحطيم طالت مركبات الكوادر الطبية في المستشفى، إلى جانب تكسير بعض الأجهزة بعد إعلان وفاة الشاب.