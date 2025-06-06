صور نفايات تملأ شوارع بيروت.. ولبنانيون : عذراً من السياح

وطنا اليوم:مع بدء الموسم السياحي في لبنان، امتلأت العديد من شوارع العاصمة بيروت بالنفايات، مذكرة بالأزمة الكبيرة التي اندلعت عام 2015.

فقد تناقل العديد من اللبنانيين خلال اليومين الماضيين صورا للقمامة تفيض في الشوارع، موجهين انتقادات لاذعة للحكومة وبلدية بيروت أيضاً.

وتساءل بعض المعلقين على منصة “إكس”، إن كانت الحكومة تعتزم استقبال السياح والمغتربين بتلك الطريقة.

“تعالوا بالكمامات”

فيما دعا البعض الآخر السياح إلى المجيء ومعهم كمامات.

وسخر آخرون من قيام السلطات اللبنانية بتزفيت طريق المطار ومداخله بينما القمامة تملأ الطرقات.

في المقابل، تحرك رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان، وعقد اجتماعًا طارئًا، أمس الخميس، مع المعنيين في شركة رامكو التي تتولى مهمة جمع النفايات في العاصمة، فضلا عن مدير عمليات فوج الحرس البلدي.

كما جال في شوارع العاصمة التي شهدت تكدسًا للنفايات، قبل أن تباشر الشركة بجمعها وإزالتها.

أتى هذا فيما يعول لبنان على موسم سياحي مشرق بعد سنة من الحرب بين إسرائيل وحزب الله، بلغت أوجها الصيف الماضي، وأثرت بشكل كبير على مدخول البلاد السياحي، الذي يعاني أصلا من أزمة اقتصادية خانقة منذ العام 2019.

كما جاء مع رفع العديد من الدول الخليجية حظر السفر على مواطنيها إلى لبنان، والذي كان مفروضاً خلال السنتين الماضيتين