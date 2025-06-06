ماسك يؤيد فكرة عزل ترمب

وطنا اليوم _أعرب رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن تأييده لفكرة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب واستبداله بنائبه جي دي فانس.

وكتب أحد مستخدمي منصة “إكس”، معلقا على خلاف ماسك مع الرئيس الأمريكي، أن ترمب يجب أن يُعزل ويحل محله نائب الرئيس جيه دي فانس.

ورد ماسك على هذه الفكرة في منشور جوابي وقال: “نعم”.

وقد اندلع خلاف علني بين ماسك وترمب حول مشروع تخفيضات الرئيس الأمريكي الجذرية في الإنفاق الفيدرالي، والتي وصفها ماسك بأنها “مقززة”. كما دعا رجل الأعمال إلى إلغاء مشروع القانون هذا.

ورد ترمب قائلا إنه يشعر بخيبة أمل من ماسك لأنه “قدّم له الكثير”. ورد ماسك عليه قائلا إنه كان السبب في وصول ترمب إلى الرئاسة.

ولاحقا، أضاف ماسك في منشور آخر أن ترمب مذكور ضمن وثائق عدة تتعلق بقضية رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية واستغلال جنسي.