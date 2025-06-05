وزير الأوقاف: جميع الحجاج الأردنيين داخل الخيم وبخير

وطنا اليوم:أكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أنّ جميع الحجاج الأردنيين على صعيد عرفات بخير وسلامة وصحة ويؤدون مناسكهم بشكل اعتيادي.

وقال الخلايلة، في تصريحات للتلفزيون الأردني، أنّ جميع الحجاج الأردنيين داخل خيهم، لا سيما بعد أن طلب منهم أمس الأربعاء البقاء فيها بين العاشرة صباحًا والخامسة مساء بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

وبين أنّ الحاجة الاردنية المتوفية صباح اليوم الخميس، لها سيرة مرضية سابقة

وبدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس اليوم الخميس، التاسع من ذي الحجة، بالنفرة إلى مشعر مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات.

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلتقطون بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.