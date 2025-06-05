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عمان الاهلية تفخر بإنجاز لاعبها محمد الجعفري بأحرازه بطولة الدوري العالمي وإعتلاء التصنيف الأول عالمياً

50 ثانية ago
عمان الاهلية تفخر بإنجاز لاعبها محمد الجعفري بأحرازه بطولة الدوري العالمي وإعتلاء التصنيف الأول عالمياً

وطنا اليوم:توج المنتخب الوطني للكاراتيه وطالب جامعة عمان الأهلية محمد الجعفري، بميداليتين ذهبيتين، وذلك في ختام بطولة الجولة الرابعة والأخيرة لهذا العام من بطولة الدوري العالمي الممتاز للكاراتيه والتي احتضنتها العاصمة المغربية الرباط.
ونجح اللاعب محمد الجعفري الميدالية الذهبية كذلك في منافسات وزن تحت ٨٤ كغم وذلك بعد فوزه في النهائي على اللاعب اليوناني دوكسا جالاتسيوي بنتيجة ٥-١
واكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة عن دعم الجامعة المطلق للطلبة الرياضيين أصحاب الإنجازات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية، فيما أشار عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات بان الترتيبات جارية لإقامة حفل تكريم للطلبة الرياضيين المميزين خلال الفترات القادمة.


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