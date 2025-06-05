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طالب عمان الاهلية البطل زيد مصطفى يحقق إنجازا عالميا في التايكواندو

19 ثانية ago
طالب عمان الاهلية البطل زيد مصطفى يحقق إنجازا عالميا في التايكواندو

وطنا اليوم:حقق طالب جامعة عمان الأهلية ونجم منتخبنا الوطني للتايكواندو زيد مصطفى، إنجازا كبيرا بصدارته التصنيف العالمي لوزن 68 كغم.
وجاء تصدر طالب الدراسات العليا في جامعة عمان الأهلية زيد مصطفى، بعد إعلان الاتحاد الدولي للتايكواندو شطب اللاعب الأوزبكي أو لوجبيك راشيستوف متصدر التصنيف السابق، بعد ثبوت تعاطيه مواد منشطة محظورة، مما منح نجمنا الأردني الصدارة العالمية، وهو إنجاز كبير يضاف إلى سلسة إنجازاته الكبيرة والتي توجها العام الماضي بالتتويج بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس الذي أقيم العام الماضي، في إنجاز سطر للتايكواندو الأردني.
ويواصل زيد مصطفى تمريناته التأهيلية بعد أن أجرى عملية جراحية في الركبة، وذلك تمهيدا لعودته للمنافسات واعتلاء منصات التتويج.


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