بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الاضحى المبارك

31 ثانية ago
مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الاضحى المبارك

وطنا اليوم:الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لمجموعة الحوراني الاستثمارية ” الشركة الأردنية المتحدة للإستثمار ” ونائب الرئيس الأستاذ عمر الحوراني وأعضاء الهيئة وكافة المدراء ومنسوبي شركات ومؤسسات المجموعة يتقدمون بأحر التهاني والتبريكات من قيادتنا الهاشمية وعلى رأسها
جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم
ومن الشعب الاردني وأمتنا العربية والأمة الاسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعين الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة عليهم جميعا بالخير والبركات
وكل عام وأنتم بألف خير


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:47

عمان الأهلية تهنىء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

12:36

أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهنئ بحلول عيد الأضحى المبارك

12:33

إقالة على الهواء.. وزير مصري يعفي مسؤولا خرج إجازة دون بديل

12:26

لا عيد في غزة .. جوع ودمار وغارات إسرائيلية متواصلة

12:12

موقع وطنا اليوم يهيب بالجماهير الأردنية حيثما كانت وحيثما وجدت مؤاررة النشامى في مباراة اليوم

12:01

استشهاد 4 صحفيين في قصف الاحتلال ساحة المستشفى المعمداني

11:47

انتشار أمني مكثف تزامناً مع مباراة النشامى وليلة العيد

11:36

تقرير: 1800 أردني في اميركا تجاوزوا مدد الإقامة ولم يغادروا

11:29

وفيات الخميس 5-6-2025

11:19

نتنياهو يعلن استعادة جثتي أسيرين مزدوجي الجنسية بعملية خاصة

11:13

دراسة: تغيّر المناخ يهدد المجتمعات الريفية ويدفع نحو التنقّل الداخلي في الأردن

10:28

ترامب يأمر بفتح تحقيق بشبهة التستّر على حالة بايدن العقلية

وفيات
وفيات الخميس 5-6-2025وفيات الاربعاء 4-6-2025وفيات الثلاثاء 3-6-2025شقيق الشهيد وصفي التل في ذمة اللهوفيات الاثنين 2-6-2025