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عمان الأهلية تهنىء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

23 ثانية ago
عمان الأهلية تهنىء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس مجلس الأمناء دولة الأستاذ عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة يتقدمون بأسمى آيات التهاني والتبريكات من قيادتنا الهاشمية وعلى رأسها
جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني المعظم
ومن الشعب الاردني ومن أمتنا العربية والأمة الاسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعين الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة عليهم جميعا بالخير والبركات.
وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير


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