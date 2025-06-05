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أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهنئ بحلول عيد الأضحى المبارك

29 ثانية ago
أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهنئ بحلول عيد الأضحى المبارك

وطنا اليوم:بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك يسُر وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وأمين عام الوزارة الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي، وأعضاء مجلس التعليم العالي، وأسرة الوزارة كافة أن يرفعوا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم، وإلى مقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين إبن عبدالله الثاني المعظم، وإلى عموم أبناء الشعب الأردني سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن الغالي، وأن يعيد هذه المناسبة الطيبة عليه وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركة، وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير.


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