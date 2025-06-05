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استشهاد 4 صحفيين في قصف الاحتلال ساحة المستشفى المعمداني

44 دقيقة ago
استشهاد 4 صحفيين في قصف الاحتلال ساحة المستشفى المعمداني

وطنا اليوم:استشهد 4 صحفيين، وأصيب خامس بجروح حرجة، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيّرة، ساحة المستشفى المعمداني في مدينة غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال قصفت ساحة المستشفى حيث يتواجد عدد من الصحفيين، ما أدى إلى استشهاد 4 منهم وهم: إسماعيل بدح، وسليمان حجاج، وسمير الرفاعي وأحمد قلجة، فيما أصيب الصحفي عماد دلول بجروح وصفت بالحرجة.


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