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تحذير لأطباء جراحة العظام في الأردن

3 ساعات ago
تحذير لأطباء جراحة العظام في الأردن

وطنا اليوم:حذرت نقابة الأطباء الأردنية / الجمعية الأردنية لجراحي العظام الزملاء أطباء جراحة العظام في الأردن والدول العربية والأجنبية من موقع إلكتروني وهمي يعمل تحت مسمى https://moc2025.org ويزعم الموقع المذكور بتنظيمه لمؤتمر لجراحة العظام في الأردن – البحر الميت بتاريخ 2/8/2025.

وأضافت النقابة أنه بعد اجراء التحق من معلومات هذا المؤتمر تبين انه لا اصل لها وان جميع أسماء الأطباء المشاركة بالبرنامج العلمي للمؤتمر كلها أسماء وهمية وان مكان انعقاده أيضا غير صحيح .
وأهابت بالزملاء بوجوب الإغفال عن هذا الموقع، وعدم الضغط على أي من الروابط القائمة فيه، مع الامتناع عن تقديم أي معلومات شخصية وخاصة بيانات الدفع الإلكتروني.
ودعت منتسبيها إلى توخّي الحيطة والحذر والامتناع عن التواصل مع الأشخاص المذكورة أسماؤهم في هذا الموقع الموقع، مشيرة إلى أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.


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