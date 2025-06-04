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عمان الأهلية تستقبل وفداً من جامعتي بريشوف وكوشيتسه التقنية من سلوفاكيا

4 يونيو 2025
عمان الأهلية تستقبل وفداً من جامعتي بريشوف وكوشيتسه التقنية من سلوفاكيا

وطنا اليوم:في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان وفدًا أكاديميًا رفيع المستوى من جمهورية سلوفاكيا، وذلك ضمن برنامج إيراسموس+، بحضور مديرة مركز الارتباط العالمي الدكتورة فيروز أبو سويلم، والانسة ريم العبد رئيس قسم التواصل والشراكات الدولية.
وضم الوفد الزائر كلًا من الأستاذ الدكتور بيتر تيرباك عميد كلية الفنون الجميلة في جامعة بريشوف، والأستاذ الدكتور غابرييل بالا، والأستاذ الدكتور كميل كارديش، والأستاذ الدكتور جوزيف زاياك عميد كلية تقنيات التصنيع في جامعة كوشيتسه التقنية.
وقد رحّب الأستاذ الدكتور ساري حمدان بالوفد الضيف، مستعرضًا رؤية الجامعة ومكانتها الأكاديمية، وأبرز إنجازاتها على المستويين المحلي والدولي.
وتخللت الزيارة جولة ميدانية في الحرم الجامعي، شملت عددًا من الكليات، حيث زار الوفد كلية الهندسة وكان في استقبالهم عميد الكلية الأستاذ الدكتور بشار الطراونة، وكلية تقنية المعلومات وكان في استقبالهم عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد القطاونة، حيث جرى بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والبحثية.


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